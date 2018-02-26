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11:21, 26 февраля 2018 1 666

Оформить квартиру в ипотеку можно за 15 минут — «Северная компания»

Оформить квартиру в ипотеку можно за 15 минут — «Северная компания»

Ипотеку на покупку квартиры в новостройке в Рязани можно оформить за четверть часа, имея всего два документа. Об этом рассказали в пресс-службе «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков Рязани.

«Заявку в банк можно подать в офисе по адресу улица Соборная, 12 строение 1, где работают представители крупнейших банков. От покупателя требуется всего два документа. Менеджеры „Северной компании“ помогут ему подобрать ипотеку на лучших условиях, сравнить процентные ставки и программы различных банков (от 4,95% в первый год) и рассчитать платеж по кредиту», — говорится в пресс-релизе.

Рассказывая о преимуществах, застройщик привел в пример свои призы и дипломы за качество строительства, а также выгодные цены.


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