На пожаре в рязанском поселке пострадал 74-летний мужчина

В воскресенье, 25 февраля, на пожаре Клепиковском районе пострадал мужчина. 74-летнего пенсионера с ожогами рук доставили в районную больницу. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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В воскресенье, 25 февраля, на пожаре Клепиковском районе пострадал мужчина. 74-летнего пенсионера с ожогами рук доставили в районную больницу. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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