На конкурсе «Солнечный зайчик» в Рязани выступят более тысячи участников

На XXVI Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик» в Рязани выступят более тысячи участников. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщили на пресс-конференции начальник отдела организации досуга управления культуры Валентина Макарова и директор МКЦ Владимир Колчаев.
По их словам, это рекордное количество конкурсантов, которые приедут посостязаться в мастерстве вокала и хореографии из Москвы, Архангельска, Орска, Новокуйбышевска, Калуги, Самары, Тамбова, Дзержинска, Луховиц, Пензы, Коломны, Удмуртской республики, Болгарии, Нижегородской и Рязанской областей. Событие пройдет на сцене МКЦ с 28 февраля по 4 марта.
В этому году дети впервые получат возможность исполнить одну композицию под живой аккомпанемент группы Feelin’s, а также сыграют в музыкальный ринг в рамках программы Шоу-кейсов.
В состав жюри в номинации эстрадный вокал войдут педагог по вокалу проекта НТВ «Хочу к Меладзе» Виктория Белова, педагог Академии популярной музыки Игоря Крутого Константин Работов, итальянский джазовый певец Boris Savoldelli, лауреат и победитель международных проектов и вокальных конкурсов Юлия Плаксина.
Помимо профессионального жюри творческие выступления будут судить сами дети — участники крупных проектов, таких как: «Голос. Дети», «Утренняя звезда», «Детское Евровидение», «Битва Талантов», «Золотой голос России».
Победители и лауреаты конкурса в четырех возрастных группах получат около 300 кубков, дипломы, специальные призы (профессиональная фотосессия, запись песни и съемка видеоклипа), приглашения на крупные фестивали, а также приз главы администрации — планшет.
Как и в прошлом году, на открытии «Солнечного зайчика» выступит известная российская поп-группа Mband, участником которой является рязанец Никита Киоссе.