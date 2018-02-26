МОК отреагировал на исполнение гимна российскими хоккеистами во время награждения

Международный олимпийский комитет с пониманием отнесся к
«Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», — отметили в МОК.
В воскресенье, 25 февраля, российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. Во время награждения золотыми медалями хоккеисты вместе с болельщиками спели российский гимн, в то время как на арене играл олимпийский гимн.
Напомним, российские спортсмены выступали на Олимпиаде в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.