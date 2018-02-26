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12:02, 26 февраля 2018 1 641
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Митрополит Марк расскажет рязанцам, как правильно поститься

Митрополит Марк расскажет рязанцам, как правильно поститься

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответит на вопросы верующих о Великом посте. Об этом сообщил сайт епархии.

Архиерей встретится с рязанцами 1 марта в Иоанно-Кронштадтском храме.

«Ежегодно с наступлением дней Великого поста во многих СМИ появляются публикации, касающиеся истории, традиций и особенностей этого особого периода времени. К сожалению, не всегда читателю или зрителю удается определить для себя главное в этом потоке информации и, главное, понять — а как же нужно провести дни Святой Четыредесятницы, чтобы они оказались полезными для души, чтобы плоды поста оживили ее и дали силы духовно возрастать дальше?» — говорится в сообщении пресс-службы.

Начало в 19:30.

В Прощеное воскресенье митрополит призвал верующих начать другую жизнь.


© RZN.info

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