Митрополит Марк расскажет рязанцам, как правильно поститься

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответит на вопросы верующих о Великом посте. Об этом
Архиерей встретится с рязанцами 1 марта в Иоанно-Кронштадтском храме.
«Ежегодно с наступлением дней Великого поста во многих СМИ появляются публикации, касающиеся истории, традиций и особенностей этого особого периода времени. К сожалению, не всегда читателю или зрителю удается определить для себя главное в этом потоке информации и, главное, понять — а как же нужно провести дни Святой Четыредесятницы, чтобы они оказались полезными для души, чтобы плоды поста оживили ее и дали силы духовно возрастать дальше?» — говорится в сообщении пресс-службы.
Начало в 19:30.
В Прощеное воскресенье митрополит