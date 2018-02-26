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18:36, 26 февраля 2018 3 162
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Любимов наградил победителей конкурса «Герои земли Рязанской»

Любимов наградил победителей конкурса «Герои земли Рязанской»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Николай Любимов наградил победителей конкурса рисунков и эссе «Герои земли Рязанской». Церемония прошла в понедельник, 26 февраля.

Глава региона выразил уверенность что прославленные рязанские герои станут достойными примерами для подражания. Также он отметил, что креативная и талантливая молодежь — залог успеха любого региона.

Участники представили работы в двух номинациях: «Изобразительное искусство» и «Литература» в трех возрастных группах.

В номинации «Изобразительное искусство» лауреатами первой степени стали Богдан Кожевников и Степан Пылькин из Рязани.

В средней возрастной группе лучшими рисунками отметились Георгий Балабанов из Рыбновского района и Алена Бугаева из Новомичуринска, в старшей — Дарья Филимонова из Кораблина и Вероника Матяшина из Скопинского района.

В номинации «Литература» среди участников младшей возрастной группы победила Екатерина Кочеткова из Сапожка, в средней лучше всех оказалось эссе Екатерины Завьяловой из Скопина, в старшей — Елена Гулина и Милана Нечепоренко из Рязани. Гран-при конкурса получила Жанна Бобылева из Ряжского района.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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