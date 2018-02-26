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12:16, 26 февраля 2018 1 631
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Касимовец получил травмы из-за брошенной в его машину петарды

Касимовец получил травмы из-за брошенной в его машину петарды

Житель Касимова получил травмы из-за того, что подростки бросили в его машину подожженную петарду. Инцидент произошел вечером 25 февраля, рассказала RZN.info дочь пострадавшего.

По ее словам, мужчина вышел из ВАЗ-2112 покурить. В это время мимо проходили подростки, которые закинули петарду в открытое окно автомобиля.

«Он, ничего не подозревая, подумал, что это кинули сигарету. Решил вытащить из машины, а она взорвалась у него в руках», — пояснила собеседница.

Девушка добавила, что ее отец получил ожоги первой степени. В полицию потерпевший не обращался.


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