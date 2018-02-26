Касимовец получил травмы из-за брошенной в его машину петарды

Житель Касимова получил травмы из-за того, что подростки бросили в его машину подожженную петарду. Инцидент произошел вечером 25 февраля, рассказала RZN.info дочь пострадавшего.
По ее словам, мужчина вышел из ВАЗ-2112 покурить. В это время мимо проходили подростки, которые закинули петарду в открытое окно автомобиля.
«Он, ничего не подозревая, подумал, что это кинули сигарету. Решил вытащить из машины, а она взорвалась у него в руках», — пояснила собеседница.
Девушка добавила, что ее отец получил ожоги первой степени. В полицию потерпевший не обращался.