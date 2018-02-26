Гостиничному комплексу «Арагон» присвоили три звезды

Гостиничный комплекс «Арагон» получил сертификат о присвоении трех звезд. Соответствующее свидетельство отелю выдала лицензирующая компания «ПромСтандарт».
Обязательной для всех гостиниц России, номерной фонд которых превышает 50, сертификация станет в 2019 году. Пока основное внимание уделяют городам, принимающим Чемпионат мира по футболу. При этом многие отели проводят классификацию досрочно.
«Чтобы получить заветный документ о звездах, нужно заключить договор с фирмой, имеющей лицензию на право классифицировать отели. Инспектор приезжает на место, просматривает документацию, делает замечания при визуальном осмотре отеля, дает время на исправление недочетов», — рассказала управляющая ГК «Арагон» Римма Максимова.
По ее словам, руководство отеля собиралось заявляться на четыре звезды. Но в ходе проверки поняли, что «лишних звезд не нужно». «Мы знаем отзывы гостей об отеле, чувствуем свой потенциал, понимаем, что требования по сервису и персоналу выполняем. Эксперта мы встречали как убежденные „хорошисты“, от него услышали похвалу за усердие и качество услуг, но расстались с точным пониманием того, что нам лишних звезд не нужно. Одним из камней преткновения становится площадь, именно этот пункт мы не смогли исправить. Часть номеров самой простой категории у нас оказались на полметра меньше требуемой, а штраф за такое нарушение до полумиллиона!» — пояснила Максимова.
Управляющая заявила, что от «внутренней четверки» «Арагон» отказываться не собирается. «Из обязательных „хорошистских“ условий у нас бассейн, круглосуточный рум-сервис, лифт, видеонаблюдение и сигнализация, „шведский стол“ на завтрак, подземная парковка, бесплатный быстрый интернет, бизнес-зона, хранение багажа, халаты во всех номерах, зубные щетки и многочисленные услуги сервиса от службы приема и размещения», — заключила она.