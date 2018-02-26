Елена Митина провела круглый стол по единовременной выплате на первенца

В понедельник, 26 февраля, в общественной приемной регионального отделения «Единой России» прошел круглый стол на тему получения
Модератором круглого стола выступила депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина. На встрече также присутствовали первый заместитель минсоцзащиты Елена Карпенко и руководитель региональной приемной Татьяна Панфилова. Они пояснили родителям, как те могут получить выплату, какие документы для этого необходимы, а также ответили на интересующие их вопросы.
Напомним, в начале года государство также снизило
Для получения ежемесячной выплаты должны быть соблюдены три основных условия: его могут получить гражданки России, чей ребенок родился в период с 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи не должен превышать сумму 15208,5 рублей.
Елена Карпенко рассказала, что с начала года в минсоцзащиты прошло уже более 350 консультаций, в ходе которых приняли 66 обращений рязанцев непосредственно с документами. По ее словам, процесс получения пособия в целом занимает не более месяца. «При этом сохраняется право на все виды иных выплат», — добавила она.
Также для удобства граждан министерство прорабатывает формат подачи заявлений в электронном виде.
В завершении встречи рязанки передали представителям общественной приемной список предложений по вопросам оказания помощи многодетным семьям.