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17:54, 26 февраля 2018 2 289
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Елена Митина провела круглый стол по единовременной выплате на первенца

Елена Митина провела круглый стол по единовременной выплате на первенца

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 26 февраля, в общественной приемной регионального отделения «Единой России» прошел круглый стол на тему получения выплаты ежемесячного пособия за первого ребенка. В нем приняли участие Союз многодетных матерей и рязанцы, которые находятся в ожидании первенца или уже с 1 января 2018 года стали родителями.

Модератором круглого стола выступила депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина. На встрече также присутствовали первый заместитель минсоцзащиты Елена Карпенко и руководитель региональной приемной Татьяна Панфилова. Они пояснили родителям, как те могут получить выплату, какие документы для этого необходимы, а также ответили на интересующие их вопросы.

Напомним, в начале года государство также снизило ставку по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком. Митина отметила, что все инициативы направлены на поддержку семей с небольшим доходом, а депутаты Госдумы от Рязанской области будут, в свою очередь, осуществлять контроль за исполнением федеральных программ.

Для получения ежемесячной выплаты должны быть соблюдены три основных условия: его могут получить гражданки России, чей ребенок родился в период с 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи не должен превышать сумму 15208,5 рублей.

Елена Карпенко рассказала, что с начала года в минсоцзащиты прошло уже более 350 консультаций, в ходе которых приняли 66 обращений рязанцев непосредственно с документами. По ее словам, процесс получения пособия в целом занимает не более месяца. «При этом сохраняется право на все виды иных выплат», — добавила она.

Также для удобства граждан министерство прорабатывает формат подачи заявлений в электронном виде.

В завершении встречи рязанки передали представителям общественной приемной список предложений по вопросам оказания помощи многодетным семьям.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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