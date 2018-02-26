Девятерых рязанцев оштрафовали за мусор в неположенных местах. Штраф составил 23,5 тысячи рублей,
В Советском раойне нашли четыре незаконные свалки, в Железнодорожном — три.
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Фото: Pixabay.com
Девятерых рязанцев оштрафовали за мусор в неположенных местах. Штраф составил 23,5 тысячи рублей,
В Советском раойне нашли четыре незаконные свалки, в Железнодорожном — три.
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