Британский хирург прооперирует рязанца в ОКБ

Британский хирург Джим Хан прооперирует больного раком рязанца в ОКБ. Об этом в понедельник, 26 февраля,
Хан проведет операцию на кишечнике. В соседней операционной в это же время будет работать бригада рязанских хирургов с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым. Они проведут операцию трехмиллиметровыми инструментами.
«Этой техникой владеют единицы хирургов в нашей стране. Она помогает избежать лишней травматичности для пациентов, обеспечивает скорейшую реабилитацию, но при этом требует большого мастерства от специалиста», — отметили в минздраве.
Прямые включения из операционных посмотрят в медуниверситете имени Ивана Павлова.