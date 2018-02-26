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14:39, 26 февраля 2018 1 145
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Британский хирург прооперирует рязанца в ОКБ

Британский хирург прооперирует рязанца в ОКБ

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Британский хирург Джим Хан прооперирует больного раком рязанца в ОКБ. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщил сайт регионального минздрава.

Хан проведет операцию на кишечнике. В соседней операционной в это же время будет работать бригада рязанских хирургов с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым. Они проведут операцию трехмиллиметровыми инструментами.

«Этой техникой владеют единицы хирургов в нашей стране. Она помогает избежать лишней травматичности для пациентов, обеспечивает скорейшую реабилитацию, но при этом требует большого мастерства от специалиста», — отметили в минздраве.

Прямые включения из операционных посмотрят в медуниверситете имени Ивана Павлова.


© RZN.info

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