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12:12, 25 февраля 2018 1 379
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В Рязанской области вновь объявили «оранжевый» уровень опасности

В Рязанской области вновь объявили «оранжевый» уровень опасности

В Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Погоду объявили опасной из-за низкой температуры. Оранжевый уровень сохраняется во всех регионах ЦФО.


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