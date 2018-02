В Пхенчхане завершилась зимняя Олимпиада

В воскресенье, 25 февраля, в Пхенчхане завершились зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Они выступали в статусе «олимпийских атлетов из России».

В неофициальном медальном зачете победила сборная Норвегии с 14 золотыми, 14 серебряными и 11 бронзовыми наградами. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр.

Thank you to all the athletes, volunteers and fans #ClosingCeremony . We ❤️ You #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/VG0Q4LKTwG

Thank you Olympians for an amazing Games! ❤️



We can't wait until it's our turn...just 12 days to go! #ClosingCeremony #PyeongChang2018 #WinterOlympics #Exo pic.twitter.com/OL89HbcHoX