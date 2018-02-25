Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:07, 25 февраля 2018 410
 0    0

В Московском метро пассажир упал на рельсы

В Московском метро пассажир упал на рельсы

Вечером в воскресенье, 25 февраля, в столичном метро пассажир упал на рельсы. Движение вводят в график, передает «РИА Новости».

ЧП произошло на станции «Лубянка» Сокольнической линии.

В настоящее время отмечаются перебои в движении поездов на центральном участке, от станции «Кропоткинская» до «Лубянки».

Так, поезд простоял на станции «Кропоткинская» около семи минут, а затем в перегоне между станциями.

«Извлекали человека с путей на станции „Лубянка“, движение входит в график», — пояснила сотрудница метрополитена.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:07, 25 февраля 2018
В Московском метро пассажир упал на рельсы
19:27, 25 февраля 2018
В Москве ТЦ «Охотный ряд» эвакуировали из-за звонка о «минировании»
8:58, 25 февраля 2018
Под Воронежем столкнулись грузовик и автобус, погибли четыре человека
20:59, 24 февраля 2018
В Подмосковье в кабине фуры нашли тела трех человек
14:52, 24 февраля 2018
В Якутии при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли трое
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Как обеспечить безопасность работников на огромном предприятии

Как обеспечить безопасность работников на огромном предприятии

Глава отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рязанской нефтеперерабатывающей компании Михаил Федоткин рассказал о своей жизни и работе.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 52 160
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 26 146
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
16:48, 17 февраля 2018 21 033
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
9:43, 23 февраля 2018 20 406
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
19:14, 17 февраля 2018 16 801
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости
Форум