В Московском метро пассажир упал на рельсы

Вечером в воскресенье, 25 февраля, в столичном метро пассажир упал на рельсы. Движение вводят в график, передает «
ЧП произошло на станции «Лубянка» Сокольнической линии.
В настоящее время отмечаются перебои в движении поездов на центральном участке, от станции «Кропоткинская» до «Лубянки».
Так, поезд простоял на станции «Кропоткинская» около семи минут, а затем в перегоне между станциями.
«Извлекали человека с путей на станции „Лубянка“, движение входит в график», — пояснила сотрудница метрополитена.