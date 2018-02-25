В московских аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов

Более 20 авиарейсов задержали в столичных аэропортах, отменили 18. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписание».
По состоянию на 13:30 во Внуково задержали четыре рейса, три отменили. В Домодедово задержали семь рейсов, 15 отменили, в Шереметьево задержали 12 рейсов.
По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Елены Волосюк, в московском регионе в воскресенье ожидается мороз до 14 градусов, облачная погода и слабый снег, передает «
По словам синоптика, в столицу пришел антициклон, поток арктического холода усилится. Отрицательное отклонение от температурной нормы составит примерно 8-10 градусов.