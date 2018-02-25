В Клепиковском районе провели гонки внедорожников. Видео

Неподалеку от деревни Оськино в Клепиковском районе провели пятые гонки внедорожников Alliance Offroad 2018. В них поучаствовали более 30 машин, сообщает издательство «
Организаторы подготовили две трассы — стандартную и сложную. По полю проехали все машины, чтобы преодолеть ручей части внедорожников потребовалась помощь спецтехники.
«Не первый год я приезжаю на эти соревнования. В этот раз трасса была особенно интересной, захватывающей. Много всего подготовили организаторы соревнований и для гостей — большая парковка, столы, кухня, развлечения для детей. Можно приезжать всей семьей, а не только мужским коллективом», — рассказал зритель Юрий Зиновеев.