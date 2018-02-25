Российские хоккеисты впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду, обыграв сборную Германии со счетом 4:3.
Первый период прошел с преимуществом россиян, но воплотить его в гол получилось только за 0,5 секунды до сирены: после паса Гусева отличился Войнов.
Во втором периоде немцы сравняли счет после контратаки: Шюц продавил защитника и «прошил» Кошечкина с острого угла. Россияне во второй раз вышли вперед за шесть минут до конца третьего периода: после броска Гусева с острого угла шайба отправилась в ворота, срикошетив от шлема вратаря. Но уже через 10 секунд игрового времени сборная Германии сравняла счет: Кагун получил пас из-за ворот и бросил мимо вратаря.
Через три минуты ситуация для фаворитов турнира стала катастрофической: немцы вышли вперед после броска Мюллера, а россияне почти сразу остались в меньшинстве — чуть больше, чем за две минуты до конца. Играя в меньшинстве, с пятым полевым игроком вместо вратаря, хоккеисты в красном сравняли счет: снова отличился Гусев.
Матч перешел в овертайм, в котором игра идет до первой заброшенной шайбы. Шанс вписать свою фамилию в историю имел Ковальчук, но нападающий, уже обыграв вратаря, не смог поднять шайбу. В итоге победный гол в большинстве записал на свой счет 20-летний Кирилл Капризов: 4:3.
Сборная России выиграла Олимпиаду впервые с 1992 года, когда в финале игр в Альбервиле объединенная команда СНГ обыграла канадцев.
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