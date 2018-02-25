Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:04, 25 февраля 2018 1 150
 0    0

Российские хоккеисты впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду

Российские хоккеисты впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду

Российские хоккеисты впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду, обыграв сборную Германии со счетом 4:3.

Первый период прошел с преимуществом россиян, но воплотить его в гол получилось только за 0,5 секунды до сирены: после паса Гусева отличился Войнов.

Во втором периоде немцы сравняли счет после контратаки: Шюц продавил защитника и «прошил» Кошечкина с острого угла. Россияне во второй раз вышли вперед за шесть минут до конца третьего периода: после броска Гусева с острого угла шайба отправилась в ворота, срикошетив от шлема вратаря. Но уже через 10 секунд игрового времени сборная Германии сравняла счет: Кагун получил пас из-за ворот и бросил мимо вратаря.

Через три минуты ситуация для фаворитов турнира стала катастрофической: немцы вышли вперед после броска Мюллера, а россияне почти сразу остались в меньшинстве — чуть больше, чем за две минуты до конца. Играя в меньшинстве, с пятым полевым игроком вместо вратаря, хоккеисты в красном сравняли счет: снова отличился Гусев.

Матч перешел в овертайм, в котором игра идет до первой заброшенной шайбы. Шанс вписать свою фамилию в историю имел Ковальчук, но нападающий, уже обыграв вратаря, не смог поднять шайбу. В итоге победный гол в большинстве записал на свой счет 20-летний Кирилл Капризов: 4:3.

Сборная России выиграла Олимпиаду впервые с 1992 года, когда в финале игр в Альбервиле объединенная команда СНГ обыграла канадцев.

Фото IIHF


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:52, 25 февраля 2018
Российские хоккеисты спели национальный гимн во время награждения. Видео
11:39, 25 февраля 2018
БК «Рязань» проиграл дома «Новосибирску»
11:02, 25 февраля 2018
Россияне пройдут под олимпийским флагом на церемонии закрытия Игр-2018 1
10:04, 25 февраля 2018
Российские хоккеисты впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду
20:10, 24 февраля 2018
Хоккейный турнир среди любителей за кубок Евпатия Коловрата в Рязани пройдет в марте
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Как обеспечить безопасность работников на огромном предприятии

Как обеспечить безопасность работников на огромном предприятии

Глава отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рязанской нефтеперерабатывающей компании Михаил Федоткин рассказал о своей жизни и работе.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 52 063
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 26 056
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
15:19, 11 февраля 2018 25 529
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
15:00, 11 февраля 2018 23 855
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
16:48, 17 февраля 2018 20 918
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
Все новости
Форум