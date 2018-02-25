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17:11, 25 февраля 2018 3 639
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Полиция начала проверку после избиения рыбновского школьника

Полиция начала проверку после избиения рыбновского школьника

Полиция начала проверку после избиения рыбновского школьника. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УВМД.

По результатам проверки установят причастных к инциденту.

Девочка била лежащего в снегу подростка ногами. Она угрожала ему, а когда мальчик закашлялся со смехом кричала друзьям, что тот умирает. «Зрители» активно обсуждали избиение, а одна из девочек снимала все на видео.


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Полиция начала проверку после избиения рыбновского школьника
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