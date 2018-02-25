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8:58, 25 февраля 2018 993
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Под Воронежем столкнулись грузовик и автобус, погибли четыре человека

Под Воронежем столкнулись грузовик и автобус, погибли четыре человека

В ДТП с микроавтобусом и грузовиком МАЗ на трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области погибли четыре человкека. Об этом со ссылкой на представителя редставителя дежурной части отдела МВД по Бобровскому району передает ТАСС.

«Четверо погибших в микроавтобусе, следовавшем из Нальчика в Москву. Звонок о ДТП поступил на телефон 112 в 01:58 мск. Остальные 17 пассажиров рейсового микроавтобуса уже отправлены на другом автобусе далее по маршруту», — сказал он.

По предварительным данным, у рейсового микроавтобуса возникли проблемы с двигателем. Водитель остановился на обочине на 630-м километре трассы М-4 «Дон». Во время ремонта в заднюю часть автобуса врезался МАЗ.


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