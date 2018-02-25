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21:57, 25 февраля 2018 246
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Nokia вернет на рынок телефон из «Матрицы»

Nokia вернет на рынок телефон из «Матрицы»

Nokia вернет на рынок телефон из «Матрицы». Переиздание известного по фильму слайдера поступит в продажу в мае, передает «Лента.ру».

На выставке в Барселоне разработчик представил обновленную версию телефона Nokia 8110. Ее будут выпускать в черном и желтом цветах.

По слова мпроизводителя, на полном заряде телефон сможет проработать 25 дней. У него будет 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320×240 и двухмегапиксельная камера. Также гаджет будет поддерживать 4G.

Ожидается, что стоимость телефона составит около 80 евра без учета налогов.

Фото: HMD Global


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