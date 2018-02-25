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21:39, 25 февраля 2018 318
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Храм гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста 1

Храм гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 25 февраля, Храм гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста. Христианские конфессии недовольны планами властей взимать с них муниципальный налог, передает «РИА Новости».

Церкви считают действия мэрии нарушением «статус-кво». Власти хотят получать налог со всей недвижимости, кроме непосредственно храмов и уже приступили к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы.

«Систематическое и беспрецедентное наступление на христиан в Святой земле жестоким образом нарушает самые базовые, ab antiquo (ведущие свою историю с древних времен) и суверенные права, попирая деликатную ткань отношений между христианской общиной и местными властями. Поэтому… в качестве меры протеста мы решились на беспрецедентный шаг закрытия Храма гроба Господня», — говорится в заявлении, которое подписали греко-православный, армянский патриархи Иерусалима и католический кустос Святой земли.

Пока неизвестно, когда откроется храм. Первоначально предполагалось, что акция протеста продлится час.

Храм гроба Господня управляется несколькими конфессиями. Он считается одной из главных святынь христиан.


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