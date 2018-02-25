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13:39, 25 февраля 2018 444
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«Главней всего погода в доме». Рязанцы спели вместе с легендарной российской певицей

«Главней всего погода в доме». Рязанцы спели вместе с легендарной российской певицей

Фото: © RZN.info / Екатерина Вознесенская

В субботу, 24 февраля в Рязанской филармонии состоялся концерт народной артистки России Ларисы Долиной. Долина представила зрителям юбилейную программу «Живу, пока пою».

Сольное выступление певицы сопровождал Рязанский губернаторский симфонический оркестр во главе с дирижером Сергеем Оселковым. Вместе с известной певицей РГСО выступает уже не в первый раз.

Послушать легендарную певицу пришли около тысячи рязанцев. В основном это были люди среднего и пожилого возраста, но среди них можно было увидеть и детей.

В живом исполнении Ларисы Долиной прозвучали как новые, так и уже полюбившиеся многим хиты. Такие, как «Эй, моряк», «Вечная любовь», «Звон», «Мата Хари» и другие. Зрители смогли не только насладиться голосом певицы, но и непосредственно поучаствовать в концертной программе — спеть строки из популярной песни «Погода в доме».

Исполнив последнюю композицию, Долина отметила, что рязанская публика встретила ее тепло и дружественно, как это всегда и бывает. Также певица поздравила зрительниц с наступающим праздником и пожелала всем любви и удачи.

«У Ларисы Долиной потрясающий голос, — поделилась эмоциями одна из зрительниц после концерта. — Наверное, дар свыше. Нам с дочкой очень понравилось. Концерт останется приятным воспоминанием».

Многие признались, что испытали в этот вечер широчайший спектр эмоций: от желания петь и танцевать до слез, незаметно утираемых платком. И пожелали, чтобы певица приехала в Рязань еще раз с новой концертной программой.


© RZN.info

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