В Якутии при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли трое. Еще четыре человека пострадали, передае «
Вечером в пятницу, 23 февраля, в районе 143-го километра дороги «Вилюй» столкнулись грузовик Mitsubishi Fuso и микроавтобус Toyota Hiace. Погибли двое мужчин 1987 и 1961 годов рождения, а также двухлетний мальчик.
Троих пострадавших госпитализировали.
«Один мужчина сейчас в крайне тяжелом состоянии — закрытый переломом черепа, он в коме. К нему мы отправили нейрохирурга из Якутска», — рассказала замминистра здравоохранения республики Людмила Вербицкая.