Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:54, 24 февраля 2018 696
 0    0

В Ставрополе в аварии с маршруткой пострадали пять человек

В Ставрополе в аварии с маршруткой пострадали пять человек

В субботу, 24 февраля, в Ставрополе в аварии с маршруткой пострадали пять человек, передает «РИА Новости».

«По предварительной версии, водитель автомашины ВАЗ-2106 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившейся перед пешеходным переходом пассажирской ГАЗелью, водитель которой пропускал пешеходов», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В больницу доставили водителя легковой машины и четырех пассажиров маршрутки — двух женщин, 15-летнего подростка и полуторагодовалого ребенка.

На месте работают полицейские.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:52, 24 февраля 2018
В Якутии при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли трое
12:54, 24 февраля 2018
В Ставрополе в аварии с маршруткой пострадали пять человек
8:05, 24 февраля 2018
На улице Гагарина лоб в лоб столкнулись две легковушки
21:52, 23 февраля 2018
Полицейские назвали причину наезда на пешеходов в Новосибирске
19:22, 23 февраля 2018
В Новосибирске машина въехала в пешеходов, двое погибли
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Бесплатная дорога к достойной профессии

Бесплатная дорога к достойной профессии 1

Выпускники рязанских школ смогут бесплатно обучаться на инженеров-дорожников.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 51 898
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 25 900
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
15:19, 11 февраля 2018 25 468
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
15:00, 11 февраля 2018 23 783
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
16:48, 17 февраля 2018 20 719
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
Все новости
Форум