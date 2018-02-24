В субботу, 24 февраля, в Ставрополе в аварии с маршруткой пострадали пять человек, передает «
«По предварительной версии, водитель автомашины ВАЗ-2106 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившейся перед пешеходным переходом пассажирской ГАЗелью, водитель которой пропускал пешеходов», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.
В больницу доставили водителя легковой машины и четырех пассажиров маршрутки — двух женщин, 15-летнего подростка и полуторагодовалого ребенка.
На месте работают полицейские.