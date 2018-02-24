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11:41, 24 февраля 2018 1 421
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В Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности

В Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности

В субботу, 24 февраля, в Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности. В регионе держатся сильные морозы, сообщил сайт Гидрометцентра.

Опасная погода сохраняется во всех областях ЦФО.


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Как обеспечить безопасность работников на огромном предприятии

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