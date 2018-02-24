В Путятинском районе прошли соревнования по охотничьему биатлону. Фото

В Путятинском районе Рязанской области прошли соревнования по охотничьему биатлону. Об этом пишет издательство «
В 22-градусный мороз на тропу вышли 36 участников от 18 до 73 лет.
«Праздник просто замечательный, тем более в такой день. Спасибо большое организаторам. Я у вас уже второй раз и не перестаю удивляться тому, как все хорошо, дружно проходит», — отметил один из участников соревнований.
Турнир прошел в четырех номинациях: «18-30 лет», «31-45 лет», «56 лет и старше» и «Стрельба по летящей мишени».
Фото ИД «Пресса»