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21:47, 24 февраля 2018 1 334
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В Путятинском районе прошли соревнования по охотничьему биатлону. Фото

В Путятинском районе прошли соревнования по охотничьему биатлону. Фото

В Путятинском районе Рязанской области прошли соревнования по охотничьему биатлону. Об этом пишет издательство «Пресса».

В 22-градусный мороз на тропу вышли 36 участников от 18 до 73 лет.

«Праздник просто замечательный, тем более в такой день. Спасибо большое организаторам. Я у вас уже второй раз и не перестаю удивляться тому, как все хорошо, дружно проходит», — отметил один из участников соревнований.

Турнир прошел в четырех номинациях: «18-30 лет», «31-45 лет», «56 лет и старше» и «Стрельба по летящей мишени».

Фото ИД «Пресса»


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