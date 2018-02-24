В Подмосковье в кабине фуры нашли тела трех человек. Инцидент произошел в субботу, 24 февраля, передает «
Фура была припаркована на территории складских помещений в деревне Новоселки Чеховского района. Установлено, что машина прибыла на территорию Чеховского района на погрузку из Казахстана.
Насильственных признаков смерти не обнаружено.
«В кабине обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления. Вероятно, мужчины скончались от отравления газом, однако точная причина смерти будет ясна по результатам экспертизы», — отметили в сообщении.