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19:27, 24 февраля 2018 1 149
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В честь Международного женского дня в Рязани выступят группа Feelin’s и Boris Savoldelli

В честь Международного женского дня в Рязани выступят группа Feelin’s и Boris Savoldelli

В честь Международного женского дня в Рязани выступят группа Feelin’s и Boris Savoldelli. Праздничный концерт состоится 7 марта в ресторане «Небо».

Программа «Необычный Есенин» — это сплав джаза, блюза, рока и фанка, и также итальянских песен начала 20 века.

«Песни на стихи „красавчика и хулигана“, звучащие из уст итальянца, покорили сердца публики разных городов и стран. Знакомое итальянское „Mamma mia!“ в джаз-роковом миксе превращает до боли знакомую есенинскую „Старушку в ветхом шушуне“ в настоящий европейский хит, а песня „Голубая кофта“ из репертуара советского ВИА, где рефреном актуально холодам звучит заковыристое „Затопи ты печку“ преобразуется в зажигательную джазовую босса-нову», — рассказали о предстоящем выступлении организаторы.

По их словам, «артистичный итальянец влюбил в себя рязанцев и очаровал своей неиссякаемой жизненной энергией, проникновенным голосом и чувством стиля».

Сольные номера Бориса Саволделли в формате «электронное, а капелла» являются визитной карточкой музыканта — гость из Италии импровизирует с электронными процессорами, создавая изумительное многоголосие.

Начало концерта в 20:00. Стоимость билетов 1000—1200 рублей. Забронировать билет можно по телефону: 407-000.


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