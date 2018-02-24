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20:30, 24 февраля 2018 2 378
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Скоро потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю зимы

Скоро потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю зимы

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

К концу грядущей рабочей недели, с наступлением календарной весны, в Рязани потеплеет. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 26 февраля, столбики термометров вновь опустятся ниже -20 градусов. Днем будет значительно теплее, до -13 градусов.

Вторник, 27 февраля, порадует рязанцев солнечной погодой. Синоптики обещают до -14 днем.

Со среды погода начнет меняться: пойдет снег. 28 февраля днем ожидается до -11 градусов.

В ночь на четверг, 1 марта, температура воздуха не опустится ниже -13 градусов. Днем в Рязани потеплеет до -3 градусов.

В пятницу, 2 марта, продолжится снегопад. Температура воздуха днем составит около -7 градусов.


© RZN.info

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