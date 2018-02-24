Скоро потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю зимы

К концу грядущей рабочей недели, с наступлением календарной весны, в Рязани
В ночь на понедельник, 26 февраля, столбики термометров вновь опустятся ниже -20 градусов. Днем будет значительно теплее, до -13 градусов.
Вторник, 27 февраля, порадует рязанцев солнечной погодой. Синоптики обещают до -14 днем.
Со среды погода начнет меняться: пойдет снег. 28 февраля днем ожидается до -11 градусов.
В ночь на четверг, 1 марта, температура воздуха не опустится ниже -13 градусов. Днем в Рязани потеплеет до -3 градусов.
В пятницу, 2 марта, продолжится снегопад. Температура воздуха днем составит около -7 градусов.