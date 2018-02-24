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9:05, 24 февраля 2018 1 234
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Рязанские руферы забрались на обледеневшую высотку и кран. Видео

Рязанские руферы забрались на обледеневшую высотку и кран. Видео

Рязанские руферы забрались на обледеневшую высотку. Один из них опубликовал ролик на YouTube.

Молодые люди также поднялись на кран, «чтобы записать историю» для соцсети «ВКонтакте».

«Когда перелезал забор запутался в проволоке, ее там было 3 слоя. Свою роль сыграло недавнее обморожение пальцев, приходилось греть руки о раскаленный фонарь, — рассказал автор видео. — Из неприятностей — 5 будок ЧОПа, трехметровый забор с тремя слоями колючей проволоки, закрытые двери и камеры по периметру».

Охранники заметили руферов.

«В конце охрана увидела наши следы и начала искать нас, когда ЧОП зашел в дом мы успешно эвакуировались», — отметил юноша.


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