Степашину показали святыни Рязанского кремля

Председатель Императорского православного палестинского общества, президент Российского книжного союза Сергей Степашин побывал в Рязани. Экскурсию по соборам и святыням кремля для него провел митрополит Марк,
Степашин, в частности, зашел в Христорождественский собор, где хранятся мощи святителя Василия Рязанского, почитаемого как покровителя города, а также останки святителей XIX века Гавриила (Городкова) и Мелетия (Якимова).
«Нас с Сергеем Вадимовичем связывает продолжительная история взаимоотношений. Почти 10 лет мы работаем вместе в Императорском Православном Палестинском обществе. Сергей Вадимович — как его председатель, а я — как его заместитель, — рассказал архиерей. — Я давно приглашал Сергея Вадимовича в Рязань, и слава Богу, так получилось, что государственные дела привели его сегодня на древнюю Рязанскую землю».
Напомним, в среду, 21 февраля, Степашин от имени Российского книжного союза
Фото