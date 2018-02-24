Довлатов и Лара Крофт. Опубликован список самых ожидаемых фильмов весны

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Сайт «Wonderzine» опубликовал список 15 самых ожидаемых и зрелищных фильмов весны.
«Весенний кипопрокат добирает остатки оскаровского пула, а заодно представляет целую россыпь блокбастеров, супергеройских и не очень: на экраны возвращаются кайдзю, Дэдпул и Лара Крофт и выходят долгожданные экранизации сай-фай-бестселлеров. Прибавьте сюда несколько интересных биографических драм, библейскую притчу и камерный триллер, снятый на айфон, — и ответ на вопрос, на что идти в кино весной, готов», — отметили в сообщении.