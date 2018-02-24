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17:35, 24 февраля 2018 1 224
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Довлатов и Лара Крофт. Опубликован список самых ожидаемых фильмов весны

Довлатов и Лара Крофт. Опубликован список самых ожидаемых фильмов весны

Сайт «Wonderzine» опубликовал список 15 самых ожидаемых и зрелищных фильмов весны.

«Весенний кипопрокат добирает остатки оскаровского пула, а заодно представляет целую россыпь блокбастеров, супергеройских и не очень: на экраны возвращаются кайдзю, Дэдпул и Лара Крофт и выходят долгожданные экранизации сай-фай-бестселлеров. Прибавьте сюда несколько интересных биографических драм, библейскую притчу и камерный триллер, снятый на айфон, — и ответ на вопрос, на что идти в кино весной, готов», — отметили в сообщении.

В список вошли как российские, так и зарубежные картины: Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года


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