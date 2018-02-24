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8:27, 24 февраля 2018 3 103
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МОК допустил возможность снятия санкций с России до конца Олимпиады

МОК допустил возможность снятия санкций с России до конца Олимпиады

Междунарожный олимпийский комитет (МОК) допустил возможность частичного снятия санкций с Олимпийского комитета России (ОКР) до конца Игр. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что до официального решения не хочет спекулировать на эту тему, передает «РИА Новости».

Адамс отметил, что МОК не сожалеет о решении допустить российских спортсменов в нейтральном статусе до Игр в Пхенчхане, несмотря на два случая положительных допинг-проб по ходу Олимпиады. Исполком МОК начнет заседание по этому вопросу в субботу.

Напомним, членство ОКР в МОК приостановили после допинг-скандалов вокруг российских спортсменов.

Российская бобслеистка Надежда Сергеева 18 февраля сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. До этого мельдоний нашли в пробах керлингиста Александра Крушельницкого. Он вернул «бронзу», завоеванную в соревнованиях по дабл-миксту.


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