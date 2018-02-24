МОК допустил возможность снятия санкций с России до конца Олимпиады

Междунарожный олимпийский комитет (МОК) допустил возможность частичного снятия санкций с Олимпийского комитета России (ОКР) до конца Игр. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что до официального решения не хочет спекулировать на эту тему, передает «
Адамс отметил, что МОК не сожалеет о решении допустить российских спортсменов в нейтральном статусе до Игр в Пхенчхане, несмотря на два случая положительных допинг-проб по ходу Олимпиады. Исполком МОК начнет заседание по этому вопросу в субботу.
Напомним, членство ОКР в МОК приостановили после допинг-скандалов вокруг российских спортсменов.
Российская бобслеистка Надежда Сергеева 18 февраля сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. До этого мельдоний нашли в пробах керлингиста Александра Крушельницкого. Он вернул «бронзу», завоеванную в соревнованиях по дабл-миксту.