Чешские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени, который станет заключительным в текущем сезоне. Об этом заявил лава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза, передает
Из-за пропуска этапа Кубка мира сборная Чехии может потерять свои позиции в зачете Кубка наций. Это приведет к сокращению квоты чешских спортсменов на этапы Кубка мира в следующем сезоне.
«Да, нам придется в таком случае пожертвовать результатом, но мы будем правы. Гораздо хуже будет отступить от своей точки зрения, это будет неправильно», — подчеркнул Хамза.
Лучшая из чешских биатлонисток Вероника Виткова занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Женская сборная Чехии занимает восьмое место в зачете Кубка наций, мужская команда — также восьмое.
Ранее американские биатлонисты объявили о бойкоте соревнований в Тюмени. Еще раньше сообщалось, что канадские биатлонисты откажутся от участия в российском этапе Кубка мира.