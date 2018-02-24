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13:28, 24 февраля 2018 1 357
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Чешские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени 1

Чешские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени

Фото: Pixabay.com

Чешские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени, который станет заключительным в текущем сезоне. Об этом заявил лава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза, передает ТАСС.

Из-за пропуска этапа Кубка мира сборная Чехии может потерять свои позиции в зачете Кубка наций. Это приведет к сокращению квоты чешских спортсменов на этапы Кубка мира в следующем сезоне.

«Да, нам придется в таком случае пожертвовать результатом, но мы будем правы. Гораздо хуже будет отступить от своей точки зрения, это будет неправильно», — подчеркнул Хамза.

Лучшая из чешских биатлонисток Вероника Виткова занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Женская сборная Чехии занимает восьмое место в зачете Кубка наций, мужская команда — также восьмое.

Ранее американские биатлонисты объявили о бойкоте соревнований в Тюмени. Еще раньше сообщалось, что канадские биатлонисты откажутся от участия в российском этапе Кубка мира.


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