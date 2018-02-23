Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торгах в Бостоне. За него планируют выручить более 50 тысяч долларов, передает «
Соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу в 18-летнем возрасте. На бумаге множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.
В графе «особые способности» Джобс написал «инженер электронных технологий и инженер-проектировщик». Он также отметил свои водительские права.
Уточняется, что документ «находится в очень хорошем состоянии». К нему прилагают удостоверения подлинности.
Лот выставят на торгах в марте.
AP Photo / Sal Veder