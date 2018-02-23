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15:26, 23 февраля 2018 1 140
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Власти Аргентины рассказали о перехвате 400 килограммов кокаина для России

Власти Аргентины рассказали о перехвате 400 килограммов кокаина для России

Фото: Pixabay.com

Власти Аргентины рассказали о перехвате 400 килограммов кокаина для России. Силовики заранее заменили обнаруженные в чемоданах наркотики мукой и положили в них GPS-трекеры, передает РБК.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич пояснила, что операцию проводили спецслужбы обеих стран. Посольство России в Аргентине в декабре 2016 года заявило об обнаружении 360 пакетов кокаина. Наркотики нашли в школе при посольстве. Их стоимость, по словам Буллрич, составляет около 50 миллионов евро.

Расследование продолжалось более года. По данным издания Clarin, 21 февраля задержали Ивана Близнюка, который работал в управлении полиции Буэнос-Айреса. Еще троих человек задержали в России.

По данным Associated Press, аргентинские правоохранители также арестовали «бывшего российского чиновника», который был сотрудником посольства. Еще один подозреваемый скрывается в Германии.


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