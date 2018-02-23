Глава муниципального образования Рязани Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества.
Он отметил, что это праздник сильных духом и смелых людей, тех, кто защищает страну, рискуя своей жизнью.
«Рязань славится ратными подвигами своих земляков. Примерами стойкости, мужества и отваги стали Евпатий Коловрат, Прокопий Ляпунов, Михаил Скобелев — их имена навсегда вписаны в историю нашей страны», — отметил он, — «Помня о подвиге своих знаменитых предков, молодое поколение берет сних пример доблести и патриотизма».
Фролов пожелал всем защитникам Отечества крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.