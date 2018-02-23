В выходные рязанских водителей будут проверять на трезвость. Об этом
Пьяного водителя оштрафуют на сумму до 30 тысяч рублей и лишат «прав» на срок от полутора до двух лет.
За повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования предусмотрено уголовное наказание. Штраф составит 200-300 тысяч рублей. Также нарушителей могут приговорить к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам до двух лет. Пьяным водителям грозит до двух лет тюрьмы и трех лет лишения «прав».
«Госавтоинспекция Рязанской области просит жителей и гостей региона с пониманием относиться к таким профилактическим действиям сотрудников полиции и обращает внимание, что только совместными усилиями, возможно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв», — отметили в пресс-службе.