В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото

В центре Рязани сбили пешехода. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
ДТП произошло в ночь на пятницу, 23 февраля, в 2:02, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.
Водитель «пятнадцатой» сбил мужчину на «зебре».
«По словам водителя, пешеход пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель ВАЗ-2115 протащил сбитого человека около двадцати метров на капоте, о чем говорит большой тормозной путь», — рассказал источник.
Пострадавшего в тяжелом состоянии с множественными переломами и черепно-мозговой травмой доставили в ОКБ.