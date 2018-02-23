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9:43, 23 февраля 2018 7 424
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В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото

В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото

В центре Рязани сбили пешехода. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

ДТП произошло в ночь на пятницу, 23 февраля, в 2:02, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.

Водитель «пятнадцатой» сбил мужчину на «зебре».

«По словам водителя, пешеход пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель ВАЗ-2115 протащил сбитого человека около двадцати метров на капоте, о чем говорит большой тормозной путь», — рассказал источник.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с множественными переломами и черепно-мозговой травмой доставили в ОКБ.


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