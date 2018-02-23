RZN.info подготовил тест ко Дню защитника Отечества

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В годовщину создания Красной армии миллионы людей вспоминают подвиги своего народа и свою службу в армии.
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23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В годовщину создания Красной армии миллионы людей вспоминают подвиги своего народа и свою службу в армии.
Редакция RZN.info решила проверить, что наши читатели знают о «срочке», и подготовила
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