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17:09, 23 февраля 2018 1 421
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Рязанский минтранс по решению суда сделает тротуары у Красного Восхода

Рязанский минтранс по решению суда сделает тротуары у Красного Восхода

Фото: Pixabay.com

Рязанский минтранс по решению суда сделает тротуары у Красного Восхода. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Проверка установила, что на подъезде от Варских к Красному Восходу нет тротуаров. Как оказалось, этот участок дороги «Спас-Клепики-Рязань» включен в перечень дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Рязанской области и находится в управлении регионального минтранса. Прокурор потребовал, чтобы ведомство устранило нарушение.

В минтрансе требования прокурора не признали и сослались на отсутствие финансирования.

Суд удовлетворил иск прокурора и обязал минтранс сделать тротуары с обеих сторон дороги до 20 августа 2018 года.

Решение суда не вступило в законную силу.


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