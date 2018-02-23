Рязанский минтранс по решению суда сделает тротуары у Красного Восхода. Об этом
Проверка установила, что на подъезде от Варских к Красному Восходу нет тротуаров. Как оказалось, этот участок дороги «Спас-Клепики-Рязань» включен в перечень дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Рязанской области и находится в управлении регионального минтранса. Прокурор потребовал, чтобы ведомство устранило нарушение.
В минтрансе требования прокурора не признали и сослались на отсутствие финансирования.
Суд удовлетворил иск прокурора и обязал минтранс сделать тротуары с обеих сторон дороги до 20 августа 2018 года.
Решение суда не вступило в законную силу.