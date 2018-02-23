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19:51, 23 февраля 2018 4 755
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Рязанским водителям вручили подарки на двух постах ДПС. Фото

Рязанским водителям вручили подарки на двух постах ДПС. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанских водителей поздравили с 23 февраля на двух постах ДПС. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Накануне Дня защитника Отечества при проверке документов полицейские вручили мужчинам подарки. Также инспекторы напомнили водителям о запрете на езду после употребления спиртного.

«В свою очередь, водители озвучивали, что в процессе общения с полицейскими получили заряд хорошего настроения и пообещали не нарушать правила дорожного движения, — отметили в пресс-службе. — Хорошее настроение водители забрали с собой в путь, а значит все прозвучавшие пожелания запомнятся и будут способствовать безопасности на дорогах».


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