Рязанским водителям вручили подарки на двух постах ДПС. Фото

Рязанских водителей поздравили с 23 февраля на двух постах ДПС. Об этом
Накануне Дня защитника Отечества при проверке документов полицейские вручили мужчинам подарки. Также инспекторы напомнили водителям о запрете на езду после употребления спиртного.
«В свою очередь, водители озвучивали, что в процессе общения с полицейскими получили заряд хорошего настроения и пообещали не нарушать правила дорожного движения, — отметили в пресс-службе. — Хорошее настроение водители забрали с собой в путь, а значит все прозвучавшие пожелания запомнятся и будут способствовать безопасности на дорогах».