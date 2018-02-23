Рязанцев предупредили о сильном тумане. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального
Утром в первой половине дня пятницы, 23 февраля, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
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Рязанцев предупредили о сильном тумане. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального
Утром в первой половине дня пятницы, 23 февраля, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
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