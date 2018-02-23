Роспотребнадзор рассказал, как не получить обморожение в февральские морозы. Рекомендации для граждан по профилактике обморожения опубликовали на
В Роспотребнадзоре советуют не употреблять спиртные напитки, не курить на морозе, носить свободную одежду, одеваться многослойно, носить непромокаемую верхнюю одежду. Также рекомендуется не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа.
В сообщении отметили, что у детей теплорегуляция организма не полностью настроена, а у пожилых людей эта функция бывает нарушена. Эти категории людей более подвержены переохлаждению и обморожениям, что следует учитывать при планировании прогулки.
Напомним, в последние выходные зимы температура воздуха в Рязанской области