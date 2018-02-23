Минфин США анонсировал новые антиросссийские санкции

Минфин США в ближайшие недели расскажет о новых санкциях против России. Об этом в пятницу, 23 февраля, заявил глава ведомства Стивен Мнучин, передает «
«Мы смотрим на вмешательство в выборы. Мы тесно работаем с ФБР, и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть», — сказал чиновник.
Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в «список Мюллера». Это 13 человек и три компании, которых обвиняют в сговоре против США и мошенничестве.