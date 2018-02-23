Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:22, 23 февраля 2018 277
 0    0

Минфин США анонсировал новые антиросссийские санкции

Минфин США анонсировал новые антиросссийские санкции

Фото: Pixabay.com

Минфин США в ближайшие недели расскажет о новых санкциях против России. Об этом в пятницу, 23 февраля, заявил глава ведомства Стивен Мнучин, передает «РИА Новости».

«Мы смотрим на вмешательство в выборы. Мы тесно работаем с ФБР, и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть», — сказал чиновник.

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в «список Мюллера». Это 13 человек и три компании, которых обвиняют в сговоре против США и мошенничестве.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
21:22, 23 февраля 2018
Минфин США анонсировал новые антиросссийские санкции
18:20, 21 февраля 2018
Рязанская область получила сертификат на пополнение библиотечных фондов
18:04, 21 февраля 2018
В облдуме обсудили цены на спортивные секции 25
16:35, 21 февраля 2018
В Рязанской области напечатали бюллетени для голосования на выборах президента России 3
12:56, 20 февраля 2018
Карабасов поднялся в топ-5 медиарейтинга глав ЦФО
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным 2

Вместе с добровольцами она некоммерческую организацию «Лучшие друзья».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 51 764
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 25 814
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
15:19, 11 февраля 2018 25 407
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
15:00, 11 февраля 2018 23 712
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
16:48, 17 февраля 2018 20 540
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
Все новости
Форум