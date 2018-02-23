Николай Любимов пожелал рязанцам мира, добра и оптимизма. Поздравление губернатора Рязанской области с Днем защитника Отечества опубликовали на
В своем обращении к офицерам, солдатам, ветеранам военной службы и жителям региона он отметил, что в этот день «мы с особой благодарностью вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны, бойцов, отстаивавших интересы нашей страны в „горячих“ точках».
«Нынешнее поколение продолжает и приумножает славные традиции своих предшественников. Офицеры и солдаты, храня верность присяге и любовь к Родине, на высоком профессиональном уровне выполняют боевые задачи, успешно осваивают современную технику, оттачивают свое мастерство и навыки в ходе учений».
Глава региона пожелал всем новых успехов «во имя процветания России», а также здоровья и благополучия.