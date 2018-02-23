Касимовский магазин с нарушениями продавал детскую одежду и обувь. Об этом
Во время проверки выяснили, что крупный магазин детской одежды продает импортные кофты, лосины, спортивные брюки и куртки с ярлыками без информации о производителе и составе сырья на русском языке. Ценники также не содержали названия товаров.
В отношении индивидуального предпринимателя возбудили производство об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Для рассмотрения его направили в Арбитражный суд Рязанской области.
В прошлом году межрайонная прокуратура возбуждала четыре аналогичных производства.