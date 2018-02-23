Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:09, 23 февраля 2018 2 109
 0    0

Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады в Пхенчхане

Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады в Пхенчхане

Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады в Пхенчхане, победив в одиночном катании, а Евгения Медведева стала серебряным призером Игр.

Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла Медведеву, за произвольную программу фигуристки получили одинаковую оценку.

На счету российских спортсменов одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне идут 15-ми в командном медальном зачете Игр.

Фото «Championat.com»


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
9:09, 23 февраля 2018
Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады в Пхенчхане
11:56, 22 февраля 2018
Полузащитника ФК «Рязань» вызвали в юношескую сборную России на матчи в Арабских Эмиратах
11:33, 22 февраля 2018
Рязанец отдал голевой пас в матче Лиги Европы 2
11:03, 22 февраля 2018
Российских керлингистов лишили олимпийской медали 1
9:52, 22 февраля 2018
В Рязани вновь пройдет турнир по хоккею с шайбой
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Бесплатная дорога к достойной профессии

Бесплатная дорога к достойной профессии 1

Выпускники рязанских школ смогут бесплатно обучаться на инженеров-дорожников.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 51 571
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 25 632
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
15:19, 11 февраля 2018 25 365
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
15:00, 11 февраля 2018 23 658
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
16:48, 17 февраля 2018 20 385
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
Все новости
Форум