Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады в Пхенчхане, победив в одиночном катании, а Евгения Медведева стала серебряным призером Игр.
Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла Медведеву, за произвольную программу фигуристки получили одинаковую оценку.
На счету российских спортсменов одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне идут 15-ми в командном медальном зачете Игр.
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