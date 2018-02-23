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15:03, 23 февраля 2018 345
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Допинг-пробы российской бобслеистки дали положительный результат

Допинг-пробы российской бобслеистки дали положительный результат

Фото: Pixabay.com

Допинг-пробы российской бобслеистки Надежды Сергеевой дали положительный результат. Об этом в пятницу. 23 февраля, сообщили на странице Федерации бобслея в Facebook.

Пробу брали 18 февраля. Она дала положительный результат на сердечный препарат, который есть в списке запрещенных.

«За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал, — отметили в сообщении. — Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру своей ответственности и осознают, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал результаты российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой. Они завоевали бронзовую медаль в турнире смешанных пар на Олимпиаде. В пробе спортсмена нашли мельдоний.


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