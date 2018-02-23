Допинг-пробы российской бобслеистки дали положительный результат

Допинг-пробы российской бобслеистки Надежды Сергеевой дали положительный результат. Об этом в пятницу. 23 февраля, сообщили на странице Федерации бобслея в
Пробу брали 18 февраля. Она дала положительный результат на сердечный препарат, который есть в списке запрещенных.
«За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал, — отметили в сообщении. — Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру своей ответственности и осознают, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды».
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS)