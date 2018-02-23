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14:43, 23 февраля 2018 448
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Болельщики презентовали книгу о рязанском футболе

Болельщики презентовали книгу о рязанском футболе

Рязанские болельщики презентовали книгу, посвященную развитию футбола в регионе «Простая игра… Рязанский футбол глазами болельщиков. Вчера. Сегодня. Завтра».

«Простая игра…» повествует о развитии рязанского футбола, начиная с 60-х годов прошлого столетия и до наших дней, с уникальными фотографиями. На страницах собраны размышления и суждения авторов о популярной игре.

Авторы издания — Вячеслав Климов, Вячеслав Гальцов и Виктор Иванников работали над изданием около двух с половиной лет. «Эта книга очень тяжело рождалась», — отметил Гальцов, — «Был момент, когда мы — три идейных вдохновителя, переругались вдрызг, месяц не общались. Но, любовь к футболу взяла верх, мы снова, так сказать, взялись за перо и выпустили издание».

В розничную продажу книга попустит в ближайшее время. Купить издание можно будет в книжном магазине на Театральной площади в Рязани.

Книга уже поступила в ряд рязанских библиотек.


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